Coronavirus: a Brescia 194 nuovi casi e più di 1.000 persone in isolamento

In Lombardia è stata superata la prima soglia d'allarme per i ricoveri in terapia intensiva, ad oggi più di 150: in tutta Italia ci si avvicina al primo alert dei mille pazienti in ospedale in gravi condizioni. La seconda ondata di coronavirus, purtroppo, è reale e tangibile: al 22 ottobre si sono registrati 16.079 nuovi casi di cui 4.125 in Lombardia, 1.550 in Piemonte, 1.541 in Campania, 1.325 in Veneto, 1.251 nel Lazio, 1.145 in Toscana.

Sono quasi 10mila le persone attualmente ricoverate in ospedale, di cui 992 in terapia intensiva: in Lombardia altri 196 ricoveri nelle ultime 24 ore, di cui 174 in buone condizioni (totale 1.695) e 22 in terapia intensiva (totale 156). La nostra regione piange altre 29 vittime (totale 17.152): un decesso anche a Brescia, a Vobarno.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

I nuovi casi sono 4.125 su un totale di 35.715 tamponi processati, per una percentuale pari all'11,5% (più alta che la media italiana): 2.031 a Milano di cui 917 in città, 393 a Varese, 328 a Como, 298 a Monza, 194 a Brescia, 167 a Pavia, 129 a Bergamo, 95 a Sondrio, 83 a Mantova, 79 a Lodi, 70 a Cremona e Lecco. La buona notizia è che in un solo giorno sono 468 i pazienti dichiarati guariti o dimessi dall'ospedale: purtroppo una percentuale irrisoria (11,3%) rispetto alla flotta quotidiana dei nuovi positivi. Solo nel territorio di Ats Brescia sono 1.069 le persone in isolamento domiciliare, e quasi 200 i ricoverati in ospedale.

Tutti i Comuni bresciani con nuovi contagi

Questi tutti i Comuni bresciani con nuovi contagi: