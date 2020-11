Coronavirus: 196 bresciani contagiati in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

Se le cose migliorano, potrebbero essere le due ultime settimane di zona rossa – forse anche meno: certo i positivi sono in calo causa weekend (si fanno meno tamponi) ma non lo sono i decessi, anche se la curva si sta definitivamente appiattendo. Sono 5.094 i nuovi positivi al Covid in tutta la Lombardia, a fronte di 29.800 tamponi processati (oltre 10mila in meno di sabato) per una percentuale pari al 17%, in lieve calo rispetto alla media degli ultimi giorni.

Morti e ricoverati in Lombardia

Sono 165 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il totale è di 20.524: come da prassi, nel fine settimana non sono stati comunicati i decessi della provincia di Brescia. In lieve aumento i ricoverati in ospedale, dopo qualche giorno di calma: quasi un centinaio in più tra sabato e domenica, di cui 77 nei reparti ordinari (totale 8.391) e 13 in terapia intensiva (totale 949).

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 2.208 a Milano di cui 825 in città, 843 a Monza e Brianza, 326 a Varese, 316 a Como, 218 a Sondrio, 211 a Pavia, 197 a Lecco, 196 a Brescia, 142 a Mantova, 137 a Lodi, 129 a Bergamo. Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 80 Comuni. Nel dettaglio: