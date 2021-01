Coronavirus: a Brescia 360 nuovi casi e 6 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La nostra provincia seconda solo a Milano per numero di nuovi casi. Quattro paesi registrano contagi in doppia cifra.

Contagi in lievissimo calo in Lombardia, come nel Bresciano: la nostra provincia resta una delle più colpite a livello regionale ed è seconda solo al Milanese per numero di nuovi casi accertati.

Dei 1.969 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, 360 sono bresciani. Si aggiorna anche la triste voce dei decessi: sono altre 6 le vittime del Covid nella nostra provincia. Si tratta di uomini e donne di età compresa tra 71 e 93 anni che abitavano a Brescia, Carpenedolo, Calcinato, Montichiari, Nuvolento e Sabbio Chiese.

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 1.969 nuovi casi di Covid (265 in meno rispetto a giovedì) a fronte di 34.056 tamponi effettuati: il rapporto tra test e nuovi positivi è del 5,7%. Diminuiscono i ricoveri sia in terapia intensiva (-3) che nei reparti ordinari (-65). Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.987 persone affette da Covid (68 in meno rispetto a giovedì). In una sola giornata il virus ha ucciso altre 58 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 26.518.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 472 di cui 203 a Milano città; Bergamo 111; Brescia 360; Como 141; Cremona 48; Lecco 38; Lodi 48; Mantova 158; Monza e Brianza 144; Pavia 140; Sondrio 57; Varese 213.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 110 Comuni e ci sono ben 4 paesi in doppia cifra. A Gussago si segnalano ben 16 contagiati: la ragione del boom di nuovi casi è il focolaio scoppiato alla Rsa Richiedei; in tutto sono 34 i positivi, di cui 22 ospiti e 12 operatori, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. In doppia cifra anche Bedizzole, Lumezzane e Montichiari.

I nuovi contagi nel dettaglio: