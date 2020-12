Coronavirus: a Brescia 157 casi e 7 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La brutta notizia è arrivata dal fronte ospedaliero: per la prima volta da settimane – non succedeva dal 22 novembre – in Lombardia è aumentato il numero dei ricoverati per Covid. Presto per fare qualsiasi previsione: resta da vedere se è stata un'oscillazione o se invece si è invertita la tendenza. In ogni caso è un campanello d'allarme, da tenere d'occhio. Così come, nella stabilizzazione della curva dei contagi, una prima lenta risalita: +5% i nuovi casi di Covid negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

I dati resi noti dalla Regione confermano 2.278 nuovi positivi, a fronte di 31.939 tamponi processati: la percentuale tra test e positivi scende al 7,1%, in lieve calo rispetto al trend degli ultimi giorni. Ancora 92 i morti lombardi per coronavirus nelle ultime 24 ore, totale 24.512 dall'inizio dell'epidemia: la nostra provincia piange altre 7 croci, uomini e donne di età compresa tra gli 82 e i 95 anni e che abitavano a Brescia, Barbariga, Fiesse, Gavardo, Montichiari, Montirone e Montisola.

Gli ospedali: +37 il saldo tra ingressi e uscite tra lunedì e martedì. Ad oggi si contano 4.830 pazienti Covid nei presidi lombardi, di cui 540 (l'11,18%) in gravi condizioni in terapia intensiva. I nuovi casi per provincia: 767 a Varese, 462 a Milano di cui 69 in città, 249 a Como, 156 a Brescia, 117 a Pavia, 104 a Mantova, 94 a Monza e Brianza, 70 a Cremona, 60 a Sondrio, 48 a Bergamo, 44 a Lecco, 29 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 70 Comuni. Nel dettaglio: