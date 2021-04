Covid, 156 contagiati e 10 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 2.509 i nuovi positivi in Lombardia, con 54 decessi: in provincia di Brescia 156 casi e 10 morti

La curva continua a scendere, senza sosta (i grafici a fondo pagina): speriamo sia davvero la volta buona. Basta sorprese, basta tragedie. Pochi giorni alle riaperture, forse troppo presto. E tanti dubbi (ancora) sulla scuola. Resistere: un anno fa a metà maggio tutto sembrava passato. Intanto, i contagi: 156 i nuovi positivi in provincia di Brescia tra mercoledì e giovedì, 1.622 negli ultimi sette giorni con una media di 232 contagi al giorno, in calo del 10,8% sui sette giorni (mercoledì era -3%, martedì +2,3%) e del 13,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a 128 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona rossa è 250: eravamo arrivati, a marzo, a oltre 580).

Covid: morti altri 10 bresciani, 54 in Lombardia

Altri 10 bresciani morti di Covid: uomini e donne che abitavano a Brescia, Gavardo, Leno, Lograto, Provaglio Valsabbia, Salò, Serle, Villa Carcina e in Valle Camonica; il più giovane aveva soltanto 64 anni. In tutta la Lombardia si piangono altre 54 croci. Sul fronte dei contagi, 2.509 i positivi nelle ultime 24 ore: 14.073 negli ultimi sette giorni, con una media di 2.010 nuovi casi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e dell'1,9% sui sette giorni precedenti. Mai così pochi casi dal 18 febbraio.

Al Civile più che dimezzati i ricoveri

In ospedale l'emergenza non è finita, ma lentamente si torna a respirare. Quasi 200 pazienti Covid in meno nelle ultime 24 ore, tra guariti, dimissioni, decessi e nuovi accessi: ad oggi sono 5.005 i ricoverati per coronavirus negli ospedali della Lombardia, di cui il 13,05% in gravi condizioni in terapia intensiva. Al Civile di Brescia i numeri si sono più che dimezzati: sono 230 i pazienti Covid ricoverati, di cui 29 in terapia intensiva; al picco di marzo erano oltre 500.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 76 Comuni. Nel dettaglio:

25 a Brescia,

19 a Edolo,

11 a Carpenedolo,

9 a Darfo Boario Terme,

7 a Montichiari,

5 a Artogne, Castelcovati,

4 a Bovezzo, Calvisano, Chiari, Gardone Riviera, Marmentino, Nave, Pian Camuno,

3 a Berzo Demo, Cividate Camuno, Concesio, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne,

2 a Alfianello, Bienno, Castelmella, Coccaglio, Collio, Gavardo, Ghedi, Iseo, Leno, Marcheno, Mazzano, Monticelli Brusati, Pontevico, Saviore dell'Adamello, Verolavecchia,

1 a Angolo Terme, Bagnolo Mella, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cigole, Cologne, Desenzano, Esine, Fiesse, Gardone Valtrompia, Irma, Isorella, Limone, Lumezzane, Manerba, Milzano, Nuvolento, Odolo, Offlaga, Paderno Franciacorta, Paspardo, Ponte di Legno, Quinzano, Remedello, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Sarezzo, Seniga, Sellero, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Trenzano, Villanuova, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti