Covid, la seconda ondata è arrivata: nuovi contagi in quasi 80 Comuni bresciani

L'epidemia è deflagrata, di nuovo: 4.125 positivi in Lombardia, a fronte di 36.416 tamponi (per una percentuale pari all'11,3%), 264 ricoverati in più nelle ultime 24 ore, 20 morti. “Anche oggi i dati sono preoccupanti – fa sapere il direttore generale dell'assessorato al Welfare, Marco Trivelli – come purtroppo avevamo previsto: stiamo affrontando una situazione di criticità generalizzata che deve essere affrontata con l'assoluto rispetto delle regole e grande senso civico”.

La nuova ordinanza regionale

E' in vigore da giovedì, infatti, la nuova ordinanza regionale che prevede limitazioni agli spostamenti dalle 23 alle 5 e la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. “Il forte incremento dei positivi – dice ancora Trivelli – in rapporto al numero dei tamponi effettuati e l'aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria”.

Coronavirus: i dati in Lombardia

Sono 253 gli accessi in ospedale di pazienti in buone condizioni e 11 in terapia intensiva: il totale è di 1.655, come un piccolo paese (e siamo solo ad ottobre), di cui 134 in gravi condizioni. In tutta Italia sono già 926 i ricoverati in terapia intensiva: al momento del picco, nell'aprile scorso, erano poco più di 4mila. I nuovi casi per provincia: 1.858 a Milano, di cui 753 a città, 671 a Monza e Brianza, 287 a Varese, 263 a Como, 242 a Pavia, 196 a Brescia, 112 a Bergamo, 97 a Cremona, 89 a Lecco, 52 a Lodi, 41 a Mantova e 31 a Sondrio.

I Comuni bresciani con nuovi contagi

Milano è già stata definita una “città focolaio”: la sua area metropolitana (che comprende anche Monza, Pavia e Varese) vale oltre il 74% dei nuovi contagi. A Brescia nessun decesso, ma i nuovi casi raddoppiano: 196 in 24 ore, in quasi 80 Comuni (quasi il 40% del totale). Di seguito tutti i Comuni con nuovi contagi: