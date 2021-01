Coronavirus: a Brescia 436 casi e 11 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.234 i positivi e 55 i morti in Lombardia: in provincia di Brescia 436 casi e 11 decessi. Contagi in aumento del 3,4% sui sette giorni precedenti

Presto per parlare di risalita dei contagi, che restano tutto sommato stabili anche se il trend comincia a delinearsi: 436 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore e 2.112 casi totali negli ultimi sette giorni, in crescita del 3,4% rispetto ai sette giorni precedenti (erano 2.041: ma 2.135 nella settimana dall'11 al 17 gennaio). La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 11 vittime: uomini e donne di età compresa tra 52 e 95 anni che abitavano a Brescia, Calcinato, Idro, San Paolo, Sarezzo, Sirmione e in Valle Camonica.

Gli ultimi aggiornamenti in Lombardia

In Lombardia sono 2.234 i nuovi casi positivi, a fronte di 37.713 tamponi processati (compresi i test antigenici) per una percentuale pari al 5,9%, in linea con il dato degli ultimi giorni. Stabile la situazione negli ospedali, con 23 ricoverati in meno tra mercoledì e giovedì: ad oggi si contano 4.055 pazienti Covid nelle strutture lombarde, di cui 411 (il 10,13%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

In tutta la regione altri 55 morti per coronavirus, che portano il totale a 26.460. Questi i nuovi casi per provincia: 544 a Milano di cui 248 in città, 436 a Brescia, 223 a Varese, 202 a Como, 132 a Mantova, 123 a Pavia, 106 a Bergamo, 102 a Lecco, 85 a Monza e Brianza, 83 a Cremona, 62 a Lodi, 60 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 114 Comuni. Nel dettaglio: