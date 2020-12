Coronavirus: 157 casi e 13 morti a Brescia, i contagi Comune per Comune

Coronavirus: la situazione resta stabile, forse meglio in Lombardia che in altre regioni. Come sempre tra domenica e lunedì calano i tamponi, e dunque anche i contagi assoluti: ma resta in linea la percentuale dei positivi sui tamponi processati – 950 e 10.587 – che è pari all'8,9%, di circa tre punti più bassa rispetto alla media nazionale. E' ancora Milano la provincia più colpita, seguita da Brescia che piange 13 morti, registrati in 48 ore, poco meno di un terzo del totale dei morti lombardi tra domenica e lunedì (41 decessi, totale 24.420 dall'inizio dell'epidemia). Le vittime bresciane avevano tra 62 e 94 anni, uomini e donne che abitavano a Brescia, Desenzano, Ghedi, Lumezzane, Nave, Palazzolo, Salò, Sarezzo e in Valle Camonica.

La situazione negli ospedali

In lento ma costante miglioramento anche la situazione negli ospedali. Ad oggi sono 4.793 i pazienti Covid nei presidi ospedalieri lombardi, di cui 561 (l'11,7%) in gravi condizioni: tra domenica e lunedì il saldo e negativo di 131 unità, il che significa che sono più le uscite dei nuovi ingressi. Ma non per questo non si continua a finire ricoverati per coronavirus.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 426 a Milano di cui 173 in città, 157 a Brescia, 92 a Monza e Brianza, 72 a Bergamo, 54 a Mantova, 35 a Pavia, 31 a Como, 19 a Lecco, 15 a Lodi, 14 a Varese, 9 a Cremona, 1 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in circa 70 Comuni. Nel dettaglio: