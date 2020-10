Coronavirus: 101 nuovi positivi nel Bresciano, quasi 200 già in ospedale

Da qui a poche si potrebbe decidere per il coprifuoco, in Lombardia e non solo: tutti a casa dalle 23 alle 5 come già succede in altre città europee. Intanto la spinta della seconda ondata dell'epidemia da Covid non rallenta: sono 142 i nuovi ricoveri in ospedale e solo in Lombardia nelle ultime 24 ore; 10 in terapia intensiva (totale 123) e 132 nei reparti ordinari (totale 1.268). Se il trend non si inverte, da qui a fine mese si stimano fino a 600 persone in gravi condizioni in ospedale (circa la metà del picco dello scorso aprile).

La situazione in Lombardia

In termini assoluti, sono 2.023 i nuovi casi positivi, su un totale di 21.726 tamponi processati (per una percentuale pari al 9,3%): di questi 1.054 sono a Milano (di cui 515 in città), 245 a Varese, 123 a Monza e Brianza, 101 a Brescia, 88 a Mantova, 79 a Como, 57 a Lecco, 54 a Pavia, 45 a Bergamo, 44 a Lodi e 33 a Sondrio. Sono 19 i decessi nelle ultime 24 ore in Lombardia, totale 17.103 da quando tutto è cominciato: anche Ats Brescia segnala un decesso per Covid tra il 19 e il 20 ottobre. In tutta la provincia sono 990 le persone in isolamento obbligatorio a domicilio, e più di 190 i ricoverati in ospedale.

I nuovi contagi in provincia di Brescia

Questi tutti i Comuni bresciani con nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 29 a Brescia, 6 a Corteno Golgi e Gussago, 4 a Bedizzole e Lonato, 3 a Montichiari e Nave, 2 a Botticino, Castelcovati, Darfo Boario Terme, Ghedi, Ospitaletto, San Felice e Villanuova sul Clisi, 1 a Barbariga, Breno, Calvagese della Riviera, Carpenedolo, Cerveno, Ceto, Collebeato, Concesio, Cortefranca, Gardone Valtrompia, Gavardo, Lumezzane, Mazzano, Milzano, Odolo, Passirano, Pertica Bassa, Pian Camuno, Pisogne, Provaglio Valsabbia, Quinzano d'Oglio, Roè Volciano, Rovato, Sale Marasino, Torbole Casaglia, Travagliato, Verolanuova, Villa Carcina e Vobarno.