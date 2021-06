Covid, nel Bresciano solo 19 nuovi positivi: tutti i Comuni Covid-free

Continua la discesa libera dei contagi da coronavirus: la curva è in picchiata, con variazioni percentuali negative ormai stabili (o quasi) in doppia cifra; i grafici a fondo pagina. Sono 19 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 141 negli ultimi sette giorni con una media di 20 casi al giorno, in calo del 16,7% sia sui sette giorni che sui sette giorni precedenti; l'incidenza si attesta a quota 11 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Contagi in discesa libera anche in Lombardia

In Lombardia sono 145 i nuovi positivi, 1.214 negli ultimi sette giorni con una media di 173 contagi al giorno, in calo dell'8,5% sui sette giorni (sabato era -5,5%, venerdì -9,9%) e del 13,5% sui sette giorni precedenti (sabato era -13,5%, venerdì -14,9%). Solo due decessi per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore: nel Bresciano nessun decesso per quattro giorni, e solo 4 vittime nell'ultima settimana.

Sono 141 i positivi totali dal 14 al 20 giugno in provincia di Brescia, il 43,6% in meno dei 250 della settimana dal 7 al 13; sono 1.214 in Lombardia nell'ultima settimana, il 35,7% in meno dei 1.889 della settimana dal 7 al 13 giugno.

I nuovi contagi e i Comuni Covid-free

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 15 Comuni. Nel dettaglio:

2 a Bagnolo Mella, Brescia, Lumezzane,

1 a Calcinato, Capriano del Colle, Capriolo, Erbusco, Iseo, Nave, Ome, Orzinuovi, Ospitaletto, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, Quinzano d'Oglio, Rovato.

Questo invece è l'elenco aggiornato dei Comuni considerati Covid-free, ovvero dove non si registrano nuovi casi ormai da 28 giorni consecutivi. Sono più di 50 in tutta la provincia, in ordine alfabetico:

Acquafredda, Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Borno, Bovezzo, Brandico, Calvisano, Casto, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Corteno Golgi, Fiesse, Gardone Riviera, Gargnano, Gianico, Incudine, Irma, Lavenone, Limone, Losine, Lozio, Magasa, Marmentino, Milzano, Monno, Montisola, Nuvolento, Odolo, Ono San Pietro, Padenghe, Paisco Loveno, Paitone, Paratico, Pertica Bassa, Prevalle, Sale Marasino, San Felice, San Paolo, Sellero, Seniga, Sonico, Temù, Tignale, Tremosine, Vallio Terme, Verolavecchia, Villachiara,Vione e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni