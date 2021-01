Coronavirus: a Brescia 373 casi e 6 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Resta stabile la curva del contagio bresciana, anche a fronte dell'improvvisa impennata di casi delle ultime 24 ore: 373 in più, ma che non alzano – se non di poco – la media degli ultimi sette giorni, dove si contano in totale 2.041 contagi, quindi 291 al giorno. La differenza con i sette giorni precedenti, e con quelli ancora prima, e solo dello 0,35% in più: ecco perché la curva è stabile. Ipotizzando una suddivisione in zone provinciali, come suggeriscono in tanti, con 161 casi per 100mila abitanti Brescia sarebbe ancora in zona rossa (dati aggiornati al 20 gennaio, da Pillole di Ottimismo). Altri sei morti bresciani si aggiungono alla triste conta: uomini e donne di età compresa tra 83 e 106 anni e che abitavano a Brescia, Calcinato, Lonato, Lumezzane, Mazzano e Toscolano Maderno.

La situazione in Lombardia

E' stabile anche la curva lombarda. Nelle ultime 24 ore sono 1.876 i nuovi positivi, a fronte di 38.593 tamponi processati per una percentuale pari al 4,8%, in linea con gli ultimi due giorni ma in calo rispetto ai giorni precedenti: presto per dirlo, ma se la percentuale di positività si dovesse attestare solidamente sotto il 5%, questo vorrebbe dire che l'epidemia è sotto controllo.

Gli ultimi aggiornamenti dagli ospedali

Anche se, ad oggi, arrivano dati diversi dagli ospedali: 34 i ricoveri in più rispetto alle uscite nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.078 pazienti Covid nelle strutture lombarde, di cui 428 (il 10,49%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Negli ultimi giorni il saldo è tornato ad essere negativo, meno 40 da domenica: non è stato così nei sette giorni precedenti, con 85 ricoveri in più, e nella settimana dal 3 al 10 gennaio, 249. Anche in Lombardia si piangono altre 66 croci: sono 26.405 i morti per coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 434 a Milano di cui 187 in città, 373 a Brescia, 199 a Varese, 175 a Como, 145 a Mantova, 113 a Monza e Brianza, 99 a Pavia, 80 a Bergamo, 71 a Cremona, 55 a Sondrio, 41 a Lodi, 16 a Lecco. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 110 Comuni. Nel dettaglio: