Covid: 242 bresciani positivi in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

Sono stabili, forse in lieve calo ma comunque ancora alti i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia: 242 casi, secondi solo a Milano. In tutta la regione sono 1.795 i nuovi positivi, a fronte di 22.421 tamponi processati per una percentuale pari all'8%, in linea con il dato degli ultimi giorni. In netto calo i decessi, anche se di fatto altre 49 persone hanno perso la vita causa Covid: come sempre, nel weekend, non è disponibile l'aggiornamento bresciano. Dall'inizio dell'epidemia sono 24.379 i morti per Covid in Lombardia.

La situazione in Lombardia

Costante anche il saldo negativo dei ricoveri in ospedale, 143 in meno: è una buona notizia perché significa che ci sono più dimissioni che nuovi ingressi, ma allo stesso tempo non vuol dire che il tasso di ospedalizzazione dell'infezione sia ancora molto elevato (tra sabato e domenica, in tutta Italia, 121 ingressi in terapia intensiva, e 162 uscite). Ad oggi, comunque, si contano 4.924 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 583 (l'11,84%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 570 a Milano di cui 217 in città, 242 a Brescia, 207 a Monza e Brianza, 186 a Pavia, 87 a Mantova, 86 a Lodi, 80 a Bergamo, 66 a Como, 64 a Lecco, 56 a Sondrio, 47 a Cremona e 39 a Varese. Nel Bresciano si registrano contagi in oltre 80 Comuni. Nel dettaglio: