Covid, 1.687 casi in Lombardia: i nuovi contagi nei Comuni bresciani

Calano i tamponi processati, come in tutti i weekend, ma aumenta la percentuale di positività relativa: a fronte di 14.577 tamponi Covid, sono 1.687 i nuovi positivi in Lombardia tra domenica e lunedì. Questi i dati resi noti dalla Regione, che conferma il lento aumentare dei ricoveri in ospedale (più 74, di cui 3 in terapia intensiva, totale 113: altri 1.136 sono in buone condizioni) che in provincia ha raggiunto quota 155, di cui una dozzina in terapia intensiva. Nessun decesso nel Bresciano, ma 6 in tutta la regione (totale 17.084).

Coronavirus: i casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia, concentrati in gran parte in tre territori: 814 a Milano, di cui 436 in città, 265 a Monza e Brianza, 206 a Varese. Pari al 76,17% del totale. Seguono le province di Pavia con 70, Cremona 50, Lodi 48, Brescia 39, Lecco 36, Como 31, Bergamo 23, Sondrio 17, Mantova 13.

I nuovi contagi Comune per Comune

Infine i nuovi contagi Comune per Comune: 12 a Brescia città, 3 a Verolanuova, 2 a Bedizzole, Flero, Ghedi, Nave e Pontevico, 1 a Borgosatollo, Collebeato, Gottolengo, Lonato, Lumezzane, Mazzano, Muscoline, Odolo, Ospitaletto, Rezzato, Salò, San Zeno Naviglio, Vestone e Vobarno. La Valle Camonica è l'unica “regione” bresciana senza alcun nuovo contagio.