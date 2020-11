Covid: 556 casi e 9 bresciani morti, il più giovane aveva solo 58 anni

E' difficile parlare di buone notizie quando in tutta Italia si piangono, ancora, più di 650 morti per Covid: di questi 165 in Lombardia e 9 in provincia di Brescia, il più giovane aveva solo 58 anni (due decessi a Brescia e Roè Volciano, uno a Flero, Marone, Paratico, Villanuova e Vobarno). Ma di fatto qualche buona notizia c'è: per la prima volta nella seconda ondata gli ospedali lombardi hanno ridotto il carico dei ricoverati, e l'indice Rt – ovvero il tasso di riproduzione del virus – si sta lentamente riducendo (a Brescia saremmo già vicini a 1, la – quasi – soglia di sicurezza).

La situazione in Lombardia

Questi i numeri di giornata. In Lombardia si contano 7.453 nuovi positivi, a fronte di 37.595 tamponi processati per una percentuale del 19,8% (in linea con i dati di giovedì, in lieve calo rispetto agli ultimi giorni). Come detto, sono 165 i decessi in 24 ore, che portano il totale a 20.015 dall'inizio dell'epidemia. Cala la pressione sugli ospedali con un saldo di una ventina di ricoverati in meno (totale, ad oggi: 9.206) ma cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva (più 12, totale 915).

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 2.928 a Milano di cui 1.134 in città, 873 a Monza e Brianza, 657 a Varese, 645 a Como, 556 a Brescia, 406 a Pavia, 275 a Bergamo, 227 a Cremona, 197 a Lecco, 186 a Sondrio, 184 a Mantova, 164 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 130 Comuni. Nel dettaglio: