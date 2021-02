Boom di contagi da variante inglese: Brescia peggio di Milano, 787 casi e 4 morti

Nel giorno della conferma della zona gialla per la Lombardia – sarà così almeno un'altra settimana – dai numeri invece arrivano brutte notizie: in tutta la regione mai così tanti contagi in sole 24 ore dall'inizio del nuovo anno, e secondo peggior dato di sempre per la provincia di Brescia. Nel bollettino regionale si segnalano 3.274 casi in Lombardia, 14.933 nell'ultima settimana con una media di 2.133 contagi al giorno, in crescita dell'8,1% sui sette giorni precedenti; nel Bresciano sono 787 nuovi casi, più di Milano, per un totale di 3.482 contagi nell'ultima settimana con una media di 497 casi al giorno, in crescita del 5,9% sui sette giorni ma in calo dello 0,8% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

A seguito dei rilievi degli ultimi giorni, come anticipato dagli esperti, è evidente l'aumento dell'incidenza dovuto alla maggior contagiosità della variante inglese, ormai presente in circa la metà dei nuovi casi bresciani. Stabile, per fortuna, il fronte degli ospedali: 22 ricoveri in più nelle ultime 24 ore, e ancora 4.106 pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 373 (il 9,1%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

La nostra regione piange altri 33 morti per Covid, che portano il totale a 27.971 da quando tutto è cominciato: sono quattro i decessi in provincia di Brescia, uomini e donne di età compresa tra i 51 e gli 88 anni e che abitavano in città, ad Azzano Mella, Carpenedolo e Villa Carcina. Questi i nuovi casi per provincia: 787 a Brescia, 785 a Milano di cui 325 in città, 528 a Varese, 462 a Monza e Brianza, 295 a Como, 240 a Bergamo, 166 a Pavia, 140 a Mantova, 108 a Lecco, 100 a Cremona, 27 a Lodi, 24 a Sondrio.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 160 Comuni. Questi i primi paesi per numeri di contagi assoluti nelle ultime 24 ore: