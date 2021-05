Covid bollettino Lombardia del 2 maggio: tutti i dati

30.249 tamponi effettuati, 1.287 i nuovi positivi: questi i dati per la giornata di domenica 2 maggio, in Lombardia. Il tasso di positività, ieri al 3,6%, è oggi al 4,2%. Nel Bresciano i nuovi casi sono 203, in calo rispetto ai 232 del primo maggio.

A differenza di quanto avviene da giorni, tornano a crescere i posti occupati in terapia intensiva, +6 (542), mentre continuano a calare quelli nei reparti normali, -113 (3.290).

I nuovi casi per provincia

Nelle ultime 24 nelle province lombarde si sono registrati 2.139 casi, così suddivisi:

375 Milano;

218 Bergamo;

203 Brescia;

149 Monza e Brianza;

75 Como;

49 Mantova;

46 Lecco;

33 Cremona;

36 Sondrio;

29 Pavia;

23 Lodi;

13 Varese.

La situazione a livello nazionale

Sono 9.148 i casi di coronavirus registrati su 156.872 tamponi (antigenici e molecolari) processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 5,8%. Ieri erano stati accertati 13.446 contagi su quasi 380mila test. Sono 144 le persone decedute a causa del Covid.

In lieve calo i ricoverati con sintomi (-36) mentre torna a crescere, sebbene di pochissimo, il numero dei pazienti in terapia intensiva (+2). Va tuttavia sottolineato che il dato degli ingressi nei reparti di area critica è piuttosto basso (109).

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 2/05/2021: