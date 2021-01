Coronavirus: a Brescia oltre 1000 casi e 7 decessi in 48 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

Contagi in netta crescita, nelle ultime 48 ore, sia in Lombardia che nel Bresciano. Tra il 31 dicembre e il primo gennaio in tutta la Lombardia si sono registrati 6915 nuovi casi ed è tornato a salire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi. L'indice, che durante le feste di Natale era attorno al 7%, negli ultimi due giorni è stato dell'11,7 e 11,9 %. I decessi in tutta la Lombardia son stati 163.

A livello regionale la nostra provincia si conferma essere la più colpita dopo Milano: nelle ultime 48 ore sono stati accertati ben 1052 nuovi contagi e, nella sola giornata del 31 dicembre, 7 croci. Le vittime sono tutte donne di età compresa tra gli 80 e i 94 anni. Cinque di loro vivevano in città, le altre due a Gavardo e Prevalle.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano, negli ultimi due giorni, si sono registrati contagi in oltre 100 Comuni. Nel dettaglio: