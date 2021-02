Coronavirus: a Brescia 169 casi e 17 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Il sospiro di sollievo è solo sui nuovi casi, 169 nelle ultime 24 ore: forse un bel segnale, ma la cifra in sé vale poco. I dati, infatti, è sempre meglio sfogliarli su base settimanale: in ogni caso, la buona notizia è che dopo giorni il trend – che è ancora stabile – torna in lieve discesa. Sono 2.395 i contagi in sette giorni, con una media di 342 casi al giorno: in calo del 3,4% sui sette giorni precedenti (2.477 casi totali, 354 al giorno) e del 2,9% sui sette giorni ancora prima (2.465 casi totali, 352 al giorno).

A Brescia altri 17 decessi

Resta alto il numero dei decessi: sono 52 in tutta la Lombardia (totale 27.150 dall'inizio della pandemia) e 17 in provincia di Brescia, un numero che però ricomprende anche il dato di domenica (che non viene reso noto nell'immediatezza). Sono uomini e donne morti di Covid di età compresa tra i 65 e i 96 anni che abitavano a Brescia, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Cellatica, Collebeato, Lograto, Montichiari, Puegnago, Rezzato e Salò.

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 1.093 i nuovi positivi, 12.389 totali in sette giorni con una media di 1.770 casi al giorno, in calo del 3% sui sette giorni precedenti (12.780 casi, 1.825 al giorno) e del 2,5% sui sette giorni ancora prima (12.717, 1.816). Stabile la situazione degli ospedali: il numero dei ricoverati è in calo di poche unità. Ad oggi si contano 3.860 pazienti Covid nelle strutture sanitarie della Lombardia, di cui 371 (il 9,61%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 305 a Milano di cui 156 in città, 223 a Varese, 169 a Brescia, 119 a Como, 85 a Monza e Brianza, 47 a Bergamo, 36 a Cremona, 31 a Mantova, 27 a Pavia, 21 a Lecco, 10 a Lodi, 1 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 76 Comuni. Nel dettaglio: