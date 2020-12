Coronavirus: a Brescia 159 casi e 7 morti, i contagi Comune per Comune

La strage non si ferma, di Covid si continua a morire: in tutta Italia 785 decessi nelle ultime 24 ore, 249 solo in Lombardia (superata quota 22mila da quando tutto è cominciato). Nel mese di novembre si contano più morti che ad aprile, quando grazie al lockdown nazionale l'epidemia era stata circostanziata. In provincia di Brescia sono 7 i morti Covid tra lunedì e martedì: di età compresa tra i 69 e i 91 anni, abitavano a Castenedolo, Gavardo, Gottolengo, Leno, Roncadelle e in Valle Camonica.

La situazione negli ospedali

Le buone notizie arrivano dalla matematica, con l'indice Rt che sarebbe ormai prossimo a scendere sotto il valore 1, e dalla statistica, con i ricoverati in ospedale che continuano a diminuire. Anche nelle ultime 24 ore il saldo è negativo, 121 pazienti Covid in meno: significa che sono di più quelli che escono di quelli che entrano. Ma il totale è ancora alto: 8.218 ricoverati per coronavirus in Lombardia, di cui 876 (il 10,66%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi in Lombardia

Sono 4.048 i nuovi positivi a fronte di 34.811 tamponi processati (ma sono solo 12.312 le persone testate) per una percentuale pari all'11,6%, in linea con i dati (in calo) degli ultimi giorni. I nuovi casi per provincia: per la prima volta ci sono più positivi a Varese e Como che a Milano. Così in regione: 1.036 nuovi casi a Varese, 893 a Como, 885 a Milano di cui 342 in città, 230 a Pavia, 212 a Monza e Brianza, 159 a Brescia, 129 a Bergamo, 126 a Mantova, 111 a Lodi, 108 a Lecco, 41 a Cremona e Sondrio.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in circa 70 Comuni. Nel dettaglio: