Coronavirus: 93 casi nel Bresciano, tutti i Comuni con nuovi contagi

Sono 2.975 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in tutta la Lombardia, su un totale di 30.981 tamponi processati, per una percentuale pari al 9,6%: circa la metà dei nuovi casi (il 49,17%) è concentrata a Milano, e quasi il 73% tra Milano, Monza e Varese. A Brescia sono 93 i contagi delle ultime 24 ore: nessun decesso a fronte dei 21 lombardi (che portano il totale complessivo a 17.078).

Coronavirus: i nuovi casi in Lombardia

Questi i nuovi casi per provincia: 1.463 a Milano di cui 727 in città, 354 a Varese, 353 a Monza e Brianza, 154 a Como, 132 a Pavia, 93 a Brescia, 89 a Bergamo, 62 a Lodi, 60 a Lecco, 46 a Cremona, 24 a Mantova, 23 a Sondrio. La situazione in ospedale: 136 i ricoverati in più, di cui 122 in buone condizioni (totale 1.065) e 14 in terapia intensiva (totale 110). In pochi giorni sono quasi raddoppiati i ricoverati in gravi condizioni: di questi 11 sono bresciani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus: tutti i Comuni con nuovi contagi

La mappa del contagio nelle ultime 24 ore: 16 nuovi casi a Brescia, 6 a Darfo Boario Terme, 5 a Desenzano del Garda, 4 a Bedizzole, 3 a Calcinato, Flero, Leno, Lumezzane, Montichiari e Vobarno, 2 a Capriolo, Castelmella, Castenedolo, Chiari, Ghedi, Lonato, Ospitaletto e Sarezzo, 1 a Anfo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Carpenedolo, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Gambara, Gardone Valtrompia, Gianico, Gussago, Nave, Nuvolento, Odolo, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Poncarale, Pontoglio, Prevalle, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Salò, San Zeno, Saviore dell'Adamello, Sirmione, Vestone, Vezza d'Oglio e Villa Carcina.