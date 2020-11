Covid, provincia di Brescia: 351 contagi, morti 3 uomini e 3 donne

In tutta Italia 753 morti in 24 ore: di nuovo, il dato più alto della seconda ondata. E i decessi continueranno a crescere, per qualche giorno: tra martedì e mercoledì 182 morti Covid anche in Lombardia, e 6 in provincia di Brescia (Erbusco, Puegnago, Rezzato, Torbole Casaglia, Travagliato e Villanuova: 3 uomini e 3 donne, di età compresa tra i 52 e i 90 anni). Ma la curva dei contagi sembra si stia finalmente appiattendo, almeno in gran parte delle regioni (tra cui la Lombardia).

La situazione negli ospedali

Sono 7.633 i nuovi casi positivi in tutto il territorio lombardo, a fronte di 38.100 tamponi processati per una percentuale pari al 20% (in lieve calo rispetto agli ultimi giorni). Non si arresta il flusso dei guariti: oltre 11mila i dimessi e negativizzati di cui circa un migliaio a Brescia. Rallenta anche il pressing sugli ospedali, anche se si contano 181 nuovi ricoveri (totale 9.226 pazienti Covid in Lombardia) di cui 9 in gravi condizioni, in terapia intensiva (totale 903).

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 2.565 a Milano di cui 675 in città, 1.683 a Varese, 795 a Como, 677 a Monza e Brianza, 395 a Pavia, 351 a Brescia, 257 a Bergamo, 239 a Mantova, 188 a Cremona, 134 a Lodi, 132 a Lecco, 37 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 105 Comuni. Nel dettaglio: