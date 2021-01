Coronavirus: a Brescia 186 casi e 17 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Il virus non fa sconti: altre 17 vittime in provincia di Brescia nelle ultime 48 ore. Uomini e donne di età compresa tra i 68 e i 103 anni che abitavano in città, a Castenedolo, Cazzago San Martino, Castrezzato, Concesio, Gussago, Mazzano, Nave, Quinzano d'Oglio e Villa Carcina. Più di tremila i morti bresciani dall'inizio dell'epidemia, almeno quelli ufficialmente registrati come Covid: potrebbero essere molti di più visto l'eccesso di mortalità rilevato nella stragrande maggioranza dei territori.

Gli ultimi aggiornamenti

In Lombardia sono 1.189 i nuovi casi positivi, a fronte di 16.338 tamponi processati per una percentuale pari al 7,2%, in linea con il dato degli ultimi giorni: come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, ora nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici, ovvero i test rapidi. In un solo giorno sono più di 3.700 i pazienti dichiarati guariti e dimessi dall'ospedale o dall'isolamento domiciliare.

La situazione negli ospedali

Proprio in ospedale il saldo torna ad essere negativo: 60 pazienti in meno nelle ultime 24 ore, anche se ad oggi si contano ancora 4.002 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 449 (l'11,22%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Dall'inizio della settimana meno 116 ricoverati in ospedale: nelle settimane dal 3 al 16 gennaio invece 334 in più. Nelle ultime 24 ore sono 45 i decessi, totale 26.282 da quanto tutto è cominciato.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 319 a Varese, 256 a Milano di cui 117 in città, 186 a Brescia, 155 a Como, 53 a Monza e Brianza, 47 a Bergamo, 44 a Mantova, 30 a Pavia, 22 a Cremona, 21 a Lodi, 15 a Lecco, 5 a Sondrio. Nel Bresciano, negli ultimi sette giorni la media è stata di 290 contagi al giorno, con 2.032 positivi totali. Nelle ultime 24 ore si registrano nuovi contagi in oltre 80 Comuni. Nel dettaglio: