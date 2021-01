Coronavirus: 335 nuovi casi a Brescia, i contagi Comune per Comune

E' stabile la curva del contagio, in Italia e in Lombardia ma con sostanziali differenze tra province: è stabile anche nel Bresciano, dove però si è fissata al rialzo con una media di 305 positivi al giorno, negli ultimi sette giorni, e un totale di 2.135 casi con (doppio) picco registrato il 13 e il 14 gennaio, con 365 positivi in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono 335 i nuovi casi bresciani: sono 1.603 in tutta la Lombardia, a fronte di 25.051 tamponi processati, per una percentuale pari al 6,3%, in lieve calo ma in linea con la media degli ultimi giorni.

La situazione negli ospedali

Al triste elenco dei decessi si aggiungono altre 65 croci, totale 26.237 dall'inizio dell'epidemia: come sempre di domenica non è disponibile il dato sui decessi bresciani per Covid. In calo il numero dei ricoveri: il saldo è di 54 pazienti Covid in meno, il che significa che negli ospedali della Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono state più dimissioni che nuovi ingressi. Dopo settimane di saldi in negativo, le ultime due hanno registrato un aumento complessivo dei ricoveri: 249 in più dal 3 al 9 gennaio e 85 in più dal 10 al 16 gennaio.

I nuovi casi per provincia

Vedremo il trend dei prossimi giorni. Ad oggi si contano comunque 4.062 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 452 (pari all'11,1%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi positivi per provincia: 440 a Milano di cui 167 in città, 335 a Brescia, 147 a Como, 124 a Mantova, 117 a Monza e Brianza, 101 a Pavia, 77 a Bergamo, 56 a Sondrio, 55 a Cremona, 54 a Lecco, 40 a Varese, 22 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 117 Comuni. Nel dettaglio: