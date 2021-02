Covid, 13 bresciani morti e 381 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Più di 500 contagi al giorno: è questo il ritmo a cui si diffonde il coronavirus nel territorio bresciano. Effetto varianti, chissà: ma con 3.510 casi nell'ultime settimana la media è ora di 501 positivi al giorno, mai così tanti – forse nemmeno da novembre – in crescita del 2% sui sette giorni e del 3,8% sui sette giorni precedenti. Le variazioni percentuali sui nuovi contagi hanno il segno più, quindi sempre in aumento, ormai dai primi di febbraio.

Intanto sono 381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. La mappa del contagio è in realtà molto variegata: tra i Comuni più colpiti delle ultime settimane c'è sicuramente Castrezzato, ora in zona rossa, e poi Corzano, Leno e Gussago, anche se per ora sembrano già aver raggiunto il picco. Massima attenzione anche su Flero.

La situazione in Lombardia

La situazione in Lombardia sembra invece più stabile: sono 1.764 i nuovi positivi delle ultime 24 ore, 13.629 i casi totali nell'ultima settimana con una media di 1.947 contagi al giorno, in calo dello 0,6% sui sette giorni e dello 0,1% sui sette giorni precedenti. Una buona notizia: le variazioni percentuali ora hanno il segno meno (quindi in calo) dopo otto giorni sempre in crescita.

In 24 ore altri 13 morti bresciani

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 29 croci, totale 27.883 dall'inizio della pandemia: 13 i morti bresciani registrati nelle ultime 24 ore, uomini e donne di età compresa tra i 70 e i 100 anni e che abitavano a Brescia, Bedizzole, Calcinato, Calvisano, Castenedolo, Gavardo, Leno, Montichiari e Roccafranca. Con 164 ricoveri in più rispetto alle uscite sono tornati oltre 4mila i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia. Ad oggi sono 4.103, 37 in più rispetto a 24 ore fa: di questi 363 (pari all'8,85%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

Al di là degli ospedali, sono questi i nuovi casi per provincia: 500 a Milano di cui 209 in città, 381 a Brescia, 121 a Bergamo, 117 a Mantova, 115 a Pavia, 107 a Como, 105 a Monza e Brianza, 58 a Lecco, 57 a Cremona, 55 a Varese, 43 a Sondrio, 37 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in più di 130 Comuni. Nel dettaglio: