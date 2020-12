Coronavirus: 306 casi e 7 morti a Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

La curva è stabile, in Lombardia e a Brescia (dove però negli ultimi due giorni l'incremento è stato consistente, oltre i 300 contagi quotidiani: ma tutto va osservato nell'arco di una settimana): ma di Covid si continua a morire tanto, troppo, con 68 decessi lombardi registrati nelle ultime 24 ore (totale 24.165) tra cui 7 bresciani, cinque uomini e due donne di età compresa tra i 64 e gli 82 anni. Le vittime abitavano a Brescia, Borgosatollo, Rezzato, Rodengo Saiano, Sale Marasino, Salò e Tremosine.

La situazione in Italia

In tutta Italia si sfiorano, ancora, i 700 morti; in Veneto – in questi giorni la regione più “malata” del Paese – il presidente Luca Zaia ha firmato un'ordinanza che dal 19 dicembre blinderà i Comuni, dalle 14 in poi. E c'è un altro dato che fa preoccupare: come riferito da Pillole di Ottimismo, la curva dei nuovi casi sui sette giorni è ancora in calo, -2,5%, ma nei giorni precedenti era -8,2%, -17,1%, -19,7%, -20,1% e così via fino al -22,4%. “I numeri di oggi rafforzano la sensazione dei giorni scorsi – scrive Paolo Spada – cioè quella di una curva che ha smesso di scendere. Suona un campanello d'allarme”.

La situazione in Lombardia

Dunque massima attenzione, anche e soprattutto durante le feste e nel rispetto delle persone più fragili, anziani e disabili. In Lombardia sono 2.730 i nuovi casi positivi, pari all'8,6% (in linea con gli ultimi giorni) del totale di 31.587 tamponi processati. E' ancora negativo il saldo dei ricoveri in ospedale, questo significa che ci sono più uscite che ingressi: sono 171 in meno i ricoverati tra mercoledì e giovedì, ma sarebbe interessante sapere quanto i decessi incidano sul dato. Ad oggi, comunque, ci sono 5.404 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 611 (11,3%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 817 a Milano di cui 355 in città, 311 a Como, 306 a Brescia, 283 a Varese, 210 a Bergamo, 198 a Monza e Brianza, 172 a Mantova, 156 a Pavia, 70 a Lecco, 52 a Cremona e Lodi, 15 a Sondrio. Nel Bresciano si contano nuovi contagi in più di 100 Comuni. Nel dettaglio: