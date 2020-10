Coronavirus: 105 casi in provincia, tutti i Comuni con nuovi contagi

Più della metà dei nuovi casi in regione si è registrata nella provincia di Milano (+1.319), seguono Como (+190), Monza e Brianza (+183), Varese (+ 158), Pavia (+120) e a seguire Lecco (+64), Lodi (+55), Cremona (+32), Mantova (+31), Sondrio (+16). Nella nostra provincia i nuovi contagi sono stati 105, uno in meno rispetto a giovedì. Questa la fotografia della situazione a livello regionale all'entrata in vigore della nuova ordinanza emanata da Attilio Fontana, che in un vertice con i sindaci ha deciso una prima stretta rispetto alle misure del Governo, in attesa di capire se già nei prossimi giorni verrà emanato un nuovo Dpcm.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nessuna delle sette persone decedute in Lombardia è residente nella nostra provincia, che però deve fare i conti per il secondo giorno consecutivo con più di cento positivi. Questi tutti i Comuni con nuovi contagi.

+30 contagi:

Brescia

+3 contagi:

Montichiari

Verolanuova

Vobarno

Ome

+2 contagi:

Palazzolo

Lumezzane

Orzinuovi

Gussago

Ghedi

Darfo Boario Terme

Rezzato

Travagliato

Pontevico

Sarezzo

Roncadelle

Bedizzole

Calvisano

Sabbio Chiese

Marcheno

Lavenone

+1 contagio:

Chiari

Carpenedolo

Concesio

Lonato

Gavardo

Nave

Esine

Cazzago San Martino

Breno

Coccaglio

Calcinato

Mazzano

Adro

Gottolengo

Borgo San Giacomo

Bovezzo

Montirone

Nuvolera

Sirmione

Pralboino

Roe' Volciano

Rodengo Saiano

Comezzano-Cizzago

Odolo

Temu'

Nuvolento

Puegnago sul Garda

Polaveno

Vallio Terme

Brione