Covid: 17 bresciani morti e 228 casi, i nuovi contagi Comune per Comune

Come sempre, la domenica, si lavora un po' meno. E non è più così strano che il lunedì siano pochi i tamponi processati, perché riferiti alle 24 ore precedenti: 18.037 in tutta la Lombardia, circa tre volte meno della media degli ultimi giorni, per un totale di 4.128 positivi e una percentuale pari al 22,8% (in linea con i dati dell'ultima settimana).

In Lombardia altre 99 morti

La buona notizia è che in un solo giorno sono stati dimessi o dichiarati guariti ben 14.231 persone, come un Comune di medie dimensioni: accanto a questo, però, la Lombardia piange altre 99 croci per coronavirus, di cui 17 in provincia di Brescia (riferite alle ultime 48 ore, per un ritardo nell'analisi dei dati). Sono 5 morti per Covid a Brescia, 2 a Desenzano, Palazzolo e Roè Volciano, un morto a Capriolo, Chiari, Marone, Rezzato e Travagliato.

La situazione negli ospedali

Rispetto alla media dell'ultima settimana – 249 al giorno – brusco calo anche dei ricoveri in ospedale, 138 in 24 ore di cui 120 in buone condizioni e 18 in terapia intensiva: da vedere se è una tendenza o un singolo caso giornaliero. E non è segreto, infatti, che negli ospedali delle zone più colpite – Milano, Monza, Como e Varese – abbiano già cominciato a non ricoverare più le persone troppo anziane. Ad oggi sono quasi 9mila i lombardi ricoverati in ospedale per coronavirus.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 1.526 a Milano di cui 522 in città, 764 a Monza e Brianza, 723 a Varese, 228 a Brescia, 193 a Como, 177 a Bergamo, 158 a Lecco, 106 a Cremona, 95 a Pavia, 24 a Lodi, 19 a Mantova, 11 a Sondrio. Nel Bresciano nuovi contagi in oltre 90 Comuni. Nel dettaglio: