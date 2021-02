Covid, 300 contagi e 19 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Non si placa l'onda lunga del contagio bresciano, anche se dopo qualche giorno da bollino rosso la curva sembra finalmente rallentare: nel giorno in cui Castrezzato diventa zona rossa sono 300 i nuovi positivi in tutta la provincia, 3.437 negli ultimi sette giorni con una media di 491 contagi al giorno, in crescita dell'1,9% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti. E' dai primi di febbraio che la variazione percentuale dei nuovi casi ha sempre avuto segno positivo (quindi, sui sette giorni, sempre in aumento sui sette precedenti).

Nel Bresciano altri 19 morti in 24 ore

Si segnala anche un'improvvisa impennata dei decessi per coronavirus, addirittura 19 registrati nelle ultime 24 ore: uomini e donne di età compresa tra i 60 e i 98 anni che abitavano a Brescia, Bagnolo Mella, Bedizzole, Botticino, Castenedolo, Desenzano, Mazzano, Palazzolo, Salò, Serle e Tremosine. In tutta la Lombardia sono 38 i decessi per Covid tra lunedì e martedì, che portano il totale a 27.854 da quando tutto è cominciato.

Impennata di ricoveri in ospedale

Nel territorio regionale sono 1.696 i nuovi positivi: 13.714 negli ultimi sette giorni con una media di 1.959 contagi al giorno, in crescita dello 0,5% sui sette giorni e dello 0,9% sui sette giorni precedenti. Boom di ricoveri in ospedale: 128 in sole 24 ore, quando da inizio settimana la situazione sembrava stabile. Presto per sapere se è un caso o invece il sintomo di un trend: ci sarà da vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

I nuovi casi per provincia

Ad oggi, comunque, sono 4.066 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi: di questi 373 (il 9,17%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: 400 a Milano di cui 160 in città, 300 a Brescia, 286 a Varese, 182 a Como, 103 a Mantova, 90 a Bergamo, 72 a Monza e Brianza e Pavia, 62 a Lecco, 56 a Cremona, 22 a Lodi, 13 a Sondrio. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi processati si ferma al 5,6%: l'epidemia è considerata sotto controllo quando il tasso è del 5%.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 105 Comuni. Nel dettaglio: