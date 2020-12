Coronavirus: a Brescia 375 casi e 7 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Quasi 10mila tamponi in più, in un solo giorno, fanno crescere di circa un migliaio i nuovi contagi in tutta la Lombardia: di questo migliaio in più, però, circa 300 sono in provincia di Brescia, che passa da 89 a 375 nuovi casi, terza più colpita dopo Milano e Monza. Altre 7 croci bresciane – di età compresa tra 71 e 85 anni: abitavano in città, a Mazzano, Passirano, Sale Marasino e Villanuova – si sommano al triste elenco che conta altri 106 decessi Covid in territorio lombardo, totale 24.097 dall'inizio dell'epidemia.

La situazione negli ospedali

Continua il calo della pressione sugli ospedali: tra martedì e mercoledì il saldo è negativo di 77 unità, il che significa che ci sono più uscite che ingressi (ma attenzione: al netto dei morti, il Covid continua a mandare persone in ospedale). Ad oggi, comunque, si contano 5.575 pazienti ricoverati per coronavirus negli ospedali lombardi, e di questi 629 (l'11,28%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi Comune per Comune

Sono 2.994 i nuovi positivi a fronte di 37.605 tamponi processati, per una percentuale pari al 7,9% (in linea con gli ultimi giorni). I nuovi casi per provincia: 737 a Milano di cui 293 in città, 545 a Monza e Brianza, 375 a Brescia, 230 a Pavia, 228 a Varese, 187 a Como, 151 a Mantova, 122 a Bergamo, 113 a Lecco, 98 a Lodi, 60 a Cremona e Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 120 Comuni. Nel dettaglio: