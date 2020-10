Coronavirus: 106 casi in provincia, tutti i Comuni con nuovi contagi

Nei giorni dei record di tamponi (e dei record dei positivi) anche nel Bresciano si torna sopra quota 100: sono 106 i positivi nelle ultime 24 ore, quarta provincia più colpita dopo Milano (1.053 di cui 515 in città), Monza e Brianza (196) e Varese (170). Seguono le province di Lodi (81), Pavia (79), Bergamo (71), Como (63), Cremona (34), Mantova (30), Sondrio (22).

Coronavirus in Lombardia: gli ultimi dati

Sul totale dei 2.067 casi positivi al Covid-19, di cui 123 considerati “debolmente positivi” e 16 rilevati a seguito di test sierologici, più della metà (il 50,9%) si concentra a Milano, ma la percentuale cresce vertiginosamente se si considerano le province vicine e di fatto ruotano intorno al capoluogo: considerando l'area vasta che comprende Monza, Lodi, Pavia e Varese si arriva a quota 1.579, pari al 76,4% del totale.

Gli oltre duemila positivi sono stati intercettati a seguito di 32.507 tamponi processati, per una percentuale pari al 6,3%. Gli altri dati resi noti dal Pirellone confermano la crescita (costante) dei nuovi ricoveri in ospedale: tra mercoledì e giovedì 89 ricoverati in più, di cui 81 in buone condizioni (totale 726) e 8 in terapia intensiva (totale 72). In tutta la regione si contano 26 decessi per Covid in 24 ore, che portano il totale complessivo a 17.037.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nessun decesso in provincia di Brescia, che come detto però conta più di cento positivi. Questi tutti i Comuni con nuovi contagi: 23 nel capoluogo, 6 a Muscoline (dove si sospetta un focolaio), 4 a Marcheno e Montirone, 3 a Castelcovati, Nave, Nuvolera, Ospitaletto e Rudiano, 2 a Calvagese della Riviera, Castenedolo, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Desenzano, Gavardo, Ghedi, Iseo, Lonato, Pontoglio, Rezzato e San Zeno Naviglio, 1 nuovo caso a Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Chiari, Coccaglio, Concesio, Erbusco, Gardone Valtrompia, Gianico, Leno, Manerbio, Moniga del Garda, Odolo, Paderno Franciacorta, Pian Camuno Polpenazze, Pontevico, Pozzolengo, Provaglio Valsabbia, Quinzano d'Oglio, Rovato, Sabbio Chiese, Sarezzo, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Verolanuova e Villanuova sul Clisi. Si contano infine 3 nuovi casi di positività tra gli studenti: due a Montirone e uno a Brescia.