Coronavirus: 644 casi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

La settimana comincia con qualche buona notizia, al di là del calo generalizzato dei tamponi nel weekend: in tutta Italia, un po' alla volta, ci si avvicina al picco (si spera) della seconda ondata – atteso per la fine di novembre – e nel frattempo sono in calo gli indici Rt (che servono a “misurare” la capacità di diffondersi del virus) sia in Lombardia (sceso sotto 1,5) che a Brescia (1,2). Si continua a morire, purtroppo: 181 le croci lombarde tra sabato e domenica, quasi 550 in tutta Italia. Ma gli indicatori sono in lento miglioramento: anche per questo già si parla di un nuovo Dpcm, ai primi di dicembre, che darebbe il via libera alle prime riaperture (ma con cautela).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Sono 8.060 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 38.072 tamponi processati per una percentuale pari al 20,8% (in linea con gli ultimi giorni). Continua il pressing sugli ospedali, anche se in lieve rallentamento: 180 i pazienti Covid ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore, di cui 160 in buone condizioni (che non sono in pericolo di vita ma presentano comunque gravi difficoltà respiratorie, polmoniti bilaterali e altro) e 20 in terapia intensiva, per un totale ad oggi di oltre 8.500 persone ricoverate negli ospedali lombardi.

Aggiornamenti sulla situazione italiana

In tutta Italia sono 649 i nuovi ricoveri, di cui oltre un sesto (116) in terapia intensiva: è un dato da tenere d'occhio. Come scrive Paolo Spada su Pillole di Ottimismo, attualmente sono 32.047 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, pari al 52% dei posti letto disponibili (62.204); i pazienti in terapia intensiva sono 3.422, pari al 36% del totale dei posti disponibili (9.476, in aumento per gli adeguamenti degli ultimi giorni). “E' chiaro che la situazione è tutt'altro che rosea, specie per chi lavora in ospedale – scrive Spada – ma la prospettiva è finalmente incoraggiante, con la consapevolezza di aver appiattito la curva senza aver imposto lockdown generalizzati”.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano, dall'inizio di novembre, sono più di 7.500 i contagi da coronavirus, tra cui circa il 60% di asintomatici, ma la curva sembra si stia stabilizzando. Non si conoscono i dati dei decessi tra sabato e domenica: saranno comunicati lunedì. Nelle ultime 24 ore si contano 644 nuovi casi, e in più di 140 diversi Comuni. Nel dettaglio: