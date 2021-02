Covid, a Brescia il 37% dei contagi lombardi: si prende tempo sulla zona rossa

Sono 945 i nuovi positivi in Lombardia, con 35 decessi: in provincia di Brescia 357 casi e un morto

Il contagio rallenta sul singolo giorno, anche a causa dei pochi tamponi domenicali, ma non su base settimanale: sono comunque 357 i nuovi casi di Covid a Brescia nelle ultime 24 ore, il 37% di tutti i casi lombardi (più della somma di tutte le province insieme, tolta Milano); in sette giorno sono 3.376 i casi totali con una media di 482 al giorno, mai così tanti da novembre, in crescita del 4% sui sette giorni e del 9,6% sui sette giorni precedenti.

Brescia a rischio zona rossa

Sono questi giorni decisivi sul futuro della Lombardia nelle prossime settimane. Purtroppo è Brescia la provincia messa peggio: il report di Pillole di Ottimismo conferma 267 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, la quinta tra le peggiori d'Italia. Nella mappa delle zone rosse provinciali, il territorio bresciano è uno dei pochi in “rosso” in tutta Italia.

La nuova linea di contenimento del contagio prevede, appunto, interventi localizzati concordati tra Ministero e Regione, ma sono gli enti locali che devono fare il primo (e l'ultimo passo). E' successo a Perugia, è successo a Pescara e in alcuni Comuni dell'Abruzzo: su Brescia si prende tempo, ma quanto ci sarà da aspettare ancora? Prima che sia troppo tardi, ancora una volta.

La situazione in Lombardia

Sono 945 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore: 13.643 in una settimana con una media di 1.949 al giorno, in crescita dello 0,4% sui sette giorni precedenti. Stabile anche la situazione nelle strutture sanitarie lombarde: una dozzina i pazienti in più, che portano il totale a 3.938 malati Covid negli ospedali della regione, di cui 366 (il 9,3%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi processati è salito al 6,6%: l'epidemia è considerata sotto controllo quando il tasso non supera il 5%.

I nuovi casi per provincia

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 35 croci, che portano il totale a 27.816 morti Covid da quanto tutto è cominciato. Nel Bresciano una sola vittima: un uomo di 89 anni residente a Montichiari. Questi i nuovi casi per provincia: 357 a Brescia, 303 a Milano di cui 123 in città, 83 a Bergamo, 59 a Monza e Brianza, 27 a Lecco, 22 a Varese, 21 a Lodi, 18 a Cremona, 16 a Pavia, 8 a Como, 3 a Mantova, 1 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 110 Comuni. Nel dettaglio: