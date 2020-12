Coronavirus: solo 89 casi nel Bresciano, ma altri 6 morti in un giorno

Per la prima volta da settimane, dai primi di novembre, i nuovi contagi in provincia di Brescia scendono sotto quota cento: sono solo 89 i casi accertati da Covid-19 tra lunedì e martedì, con 6 nuovi decessi di cui tre in una casa di riposo di Nave, due a Brescia, uno a Toscolano Maderno. Avevano tra i 75 e i 92 anni d’età. A livello regionale, i morti per coronavirus sono 114 (totale 23.991 dall’inizio dell’epidemia) mentre in tutta Italia sono ancora oltre 800. Una strage senza fine.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Dopo la consueta “pausa” del weekend tornano a salire i contagi in Lombardia, a fronte dell’incremento dei tamponi processati: 27.676 tra lunedì e martedì, con 2.404 nuovi positivi per una percentuale pari all’8,6% (in linea con i dati degli ultimi giorni). Lento ma costante il calo dei ricoverati in ospedale: il saldo delle ultime 24 ore è negativo di 86 unità, il che significa che sono più i pazienti che escono di quelli che entrano.

Questo non vuol dire che sia festa: perché al saldo dei decessi e dei nuovi ingressi, sono comunque a decine i pazienti lombardi che vengono quotidianamente ricoverati per complicazioni da Covid. Ad oggi ci sono ancora 5.652 malati di coronavirus negli ospedali della regione, pubblici e privati, di cui 656 (11,6%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 632 a Varese, 594 a Milano (di cui 243 in città), 447 a Como, 121 a Pavia, 112 a Mantova, 97 a Bergamo, 89 a Brescia, 72 a Monza e Brianza, 68 a Sondrio, 48 a Cremona, 43 a Lodi, 14 a Lecco. Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 50 Comuni. Nel dettaglio: