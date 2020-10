Coronavirus: 81 casi in provincia, tutti i Comuni con nuovi contagi

Più di settemila contagi in Italia, quasi duemila in Lombardia, più di mille soltanto a Milano: sono questi i numeri del coronavirus nelle ultime 24 ore. La buona notizia è che circa il 90% dei nuovi positivi sarebbe asintomatico o con sintomi lievi: staremo a vedere come evolveranno le infezioni da qui al prossimo inverno. Intanto continuano ad aumentare i ricoveri: più 101 in tutta la regione, di cui 2 in gravi condizioni: ad oggi sono 709 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, 64 in terapia intensiva.

Coronavirus: 17 morti e 1.844 casi in Lombardia

Sono 43 i morti per coronavirus in tutta Italia tra martedì e mercoledì: di questi 17 sono in Lombardia, che ha raggiunto quota 17.011 dall'inizio dell'epidemia. Due anche nel Bresciano: a Gardone Valtrompia e Prevalle (sono 2.740 i morti bresciani accertati). I casi per provincia: 1.844 i nuovi positivi a fronte di 29.048 tamponi processati, per una percentuale pari al 6,3%.

Sono 1.032 i nuovi casi nel Milanese, di cui 504 a Milano città; seguono Monza e Brianza con 150, Varese con 110, Pavia con 101, Brescia con 81, Como con 67, Bergamo con 46, Mantova con 42, Cremona con 30, Lecco con 29, Lodi con 23, Sondrio con 14. In tutta la Lombardia sono 15.218 gli attualmente positivi, e oltre un migliaio a Brescia (con 724 isolamenti domiciliari obbligatori).

Coronavirus: i nuovi casi Comune per Comune

Questi tutti i Comuni bresciani dove nelle ultime 24 ore si è registrato almeno un caso di Covid-19: 14 nuovi positivi a Brescia, 4 a Gavardo, 3 a Borgosatollo, Gardone Valtrompia, Nave, San Gervasio Bresciano e Sarezzo, 2 a Castelmella, Darfo Boario Terme, Gussago, Leno, Marcheno, Palazzolo sull'Oglio, Prevalle, Rezzato, Roè Volciano e Roncadelle, 1 nuovo caso a Bione, Cividate Camuno, Desenzano del Garda, Esine, Flero, Malegno, Manerba, Mazzano, Montichiari, Niardo, Padenghe, Pian Camuno, Pisogne, Polpenazze, Roccafranca, Rodengo Saiano, San Zeno Naviglio, Sirmione, Torbole Casaglia, Verolavecchia, Vestone, Villa Carcina, Villanuova e Vobarno.