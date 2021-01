Coronavirus: a Brescia 365 casi e 9 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Ogni giorno è un passo in più verso la primavera: ma la strada è ancora lunga, lunghissima. Nelle ultime 24 ore altri 522 morti per Covid in Italia, altri 72 in Lombardia (oltre 26mila dall'inizio dell'epidemia) e 9 nel Bresciano: uomini e donne di età compresa tra i 71 e i 93 anni e che abitavano a Brescia, Bedizzole, Leno, Manerbio, Montichiari, Salò, Tignale e in Valle Camonica.

La situazione in Lombardia

Sono 2.587 i nuovi casi positivi in Lombardia a fronte di 28.645 tamponi processati, per una percentuale pari al 9%, in linea con i dati degli ultimi giorni. Il dato giornaliero segnala un saldo negativo per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, quindi più uscite che nuovi ingressi con 31 pazienti Covid in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Ma il dato settimanale ad oggi conferma una lieve inversione di tendenza, +49 ricoveri dal 10 gennaio scorso, +249 nella settimana dal 3 al 10. Ad oggi si contano 4.082 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 468 (l'11,46%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: Brescia è ancora la seconda dopo Milano.

I nuovi contagi Comune per Comune

Sono 638 a Milano di cui 275 in città, 365 a Brescia, 232 a Pavia, 213 a Como, 212 a Mantova, 124 a Monza e Brianza, 109 a Bergamo, 97 a Sondrio, 95 a Lecco, 72 a Cremona, 45 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 120 Comuni. Nel dettaglio: