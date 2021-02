Covid: Brescia peggio di Milano, 617 casi in 24 ore. I contagi Comune per Comune

Nessuna smentita, purtroppo, alle nefaste previsioni dei giorni scorsi: è Brescia la provincia più malata della Lombardia, e una delle poche a rischio “rosso” in tutta Italia. Anche tra sabato e domenica sono stati segnalati 617 nuovi casi, più di Milano: nell'ultima settimana 3.241 positivi totali con una media di 463 al giorno, in crescita del 5,9% sui sette giorni e del 9,3% sui giorni precedenti. Un terzo dei contagi lombardi delle ultime 24 ore sono della nostra provincia: l'indice Rt è schizzato a 1,20.

La situazione in Lombardia

Come da abitudine la domenica non sono stati resi noti i decessi locali, se non il dato regionale: 21 morti per Covid nelle ultime 24 ore, 27.781 in tutta la Lombardia da quando tutto è cominciato. Sono 1.987 i nuovi positivi sul territorio lombardo: 13.593 nell'ultima settimana, 1.942 al giorno in crescita del 3,5% sui sette giorni e del 6,1% sui sette giorni precedenti.

I nuovi casi per provincia

Stabile la situazione negli ospedali: una dozzina di ricoverati in meno tra sabato e domenica, 3.926 pazienti Covid nelle strutture della Lombardia di cui 364 (il 9,27%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: 617 a Brescia, 504 a Milano di cui 210 in città, 228 a Monza e Brianza, 162 a Bergamo, 85 a Pavia, 83 a Como, 56 a Mantova, 52 a Cremona, 49 a Varese, 44 a Sondrio, 40 a Lecco, 23 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 150 Comuni. Nel dettaglio: