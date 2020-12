Coronavirus: 141 casi e 4 morti a Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

Quattro morti di cui due a Gavardo, paese da qualche giorno sotto i riflettori non solo per i casi nelle Rsa ma anche per i focolai familiari (e altri 13 positivi in 24 ore: in tre giorni sono 33): 141 i nuovi casi, che fanno la provincia bresciana la più colpita del giorno dopo Milano. Sono questi i numeri dell'epidemia post fine settimana, con un deciso calo dei tamponi processati (11.317) ma un tasso di positività nella media degli ultimi giorni (8.3%). Sono 945 i nuovi casi lombardi delle ultime 24 ore.

La situazione in Lombardia

La buona nuova è che gli ospedali respirano: il saldo tra ingressi e uscite è di 135 in meno, di cui 106 nei reparti ordinari e 29 in terapia intensiva. Ad oggi sono 5.738 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 685 (l'11,94%) in gravi condizioni. Sono ancora 67 le vittime da coronavirus, totale 23.877 da quando tutto è cominciato: 4 sono bresciane, 2 a Gavardo e 2 in Valle Camonica.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 394 a Milano di cui 133 in città, 141 a Brescia, 91 a Bergamo, 66 a Mantova, 39 a Lecco, Monza e Pavia, 31 a Lodi, 29 a Como, 19 a Varese, 8 a Cremona e Sondrio. Nel Bresciano si registrano contagi in oltre 50 Comuni. Nel dettaglio: