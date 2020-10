Nel Bresciano 35 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Il dato che emerge da queste prime settimane d'autunno, sull'emergenza Covid, è che le situazioni più critiche sembrano essersi spostate da Brescia e Bergamo verso Milano, Monza e Varese: è in queste tre province che si concentra infatti oltre il 68,5% del totale dei contagi lombardi delle ultime 24 ore (741 su 1.080: 440 a Milano, 180 a Monza, 121 a Varese).

Coronavirus: i dati per provincia

Nel complesso sono stati processati 17.186 tamponi, di cui 1.080 positivi pari al 6,2%: nelle altre province si contano 61 casi a Como, 46 a Mantova, 43 a Lecco, 40 a Bergamo, 35 a Brescia, 34 a Pavia, 10 a Lodi e Sondrio. Aumentano i ricoveri: sono 95 i nuovi accessi in ospedale, di cui 83 in buone condizioni e 12 in terapia intensiva (totale ricoverati, ad oggi: 608, di cui 62 in gravi condizioni).

Sono 6 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 16.994. La provincia di Brescia, per ora, resiste: forse già colpita abbastanza dalla prima ondata, più consapevole dei rischi e in parte già dotata di anticorpi. Ma è presto per sapere cosa succederà: intanto il nuovo Dpcm è operativo in tutta Italia, con limitazioni per movida, sport e manifestazioni.

Tutti i nuovi casi Comune per Comune

Questi sono i Comuni del Bresciano dove si sono registrati nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 9 a Brescia città, 3 a Gardone Valtrompia, 2 a Bedizzole, Prevalle e Darfo Boario Terme – dove entrambi i casi sarebbero scolastici – e 1 nuovo positivo a Acquafredda, Carpenedolo, Castelmella, Cellatica, Esine, Gianico, Leno, Marcheno, Montichiari, Muscoline, Palazzolo sull'Oglio, Pozzolengo, Roncadelle, Sarezzo, Vestone, Villa Carcina e Vobarno. Con una decina di casi in un paio di giorni è la Valsabbia una delle zone “osservate speciali”: in tutta la provincia sono già più di un migliaio gli "attualmente positivi".