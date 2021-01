Coronavirus: a Brescia 365 casi e 5 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La curva è stabile, in Italia e in Lombardia: sono 2.245 i nuovi casi positivi entro i confini della regione, a fronte di 31.880 tamponi processati per una percentuale pari al 7%, in calo rispetto alla media degli ultimi giorni. Stabile anche il dato degli ospedali, anche se il trend sembra essersi ormai invertito: 249 il saldo positivo la settimana scorsa, dunque più nuovi ingressi che uscite, e già 80 ricoverati in più questa settimana.

In Lombardia altri 51 morti, 5 a Brescia

Il dato giornaliero: 10 ricoverati in più nei reparti ordinari e 4 in meno nelle terapie intensive. Ad oggi sono 4.113 i pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 462 (l'11,23%) in gravi condizioni. Il triste bilancio si aggiorna di altre 51 croci, che portano il totale a 25.954: altri 5 morti per coronavirus anche in provincia di Brescia, uomini e donne di età compresa tra i 67 e gli 89 anni che abitavano a Brescia, Bassano Bresciano, Montichiari e Vestone.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 544 a Milano di cui 215 in città, 365 a Brescia, 218 a Varese, 206 a Pavia, 202 a Mantova, 129 a Monza e Brianza, 121 a Como, 118 a Bergamo, 89 a Lecco, 79 a Cremona, 60 a Lodi e 40 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in circa 110 Comuni. Nel dettaglio: