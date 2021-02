Covid, impazza la variante inglese: a Brescia 481 casi e 2 morti, tutti i contagi per Comune

Ci sarebbe la variante inglese del coronavirus - presente ormai in tutta la provincia - all'origine della crescita significativa dei contagi degli ultimi giorni. Lo confermerebbe Ats, l'Agenzia di tutela della salute che segnala, come riferito dalla Regione, 481 nuovi positivi a Brescia in 24 ore, che fanno 3.054 casi in una settimana (mai così tanti da novembre) con una media di 436 contagi al giorno, in crescita del 3,7% sui sette giorni e del 6,7% sui sette giorni precedenti. Sono solo due i decessi bresciani per Covid: una donna di 100 anni di Brescia e un uomo di 53 anni di Borgosatollo.

La situazione in Lombardia

Sembra rallentare anche la crescita dei casi in Lombardia: sono 2.277 i positivi in 24 ore, 13.121 in una settimana con una media di 1.874 casi al giorno, in crescita del 2,7% sui sette giorni e del 2,8% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali, in calo di tre unità per un totale di 3.939 pazienti Covid nelle strutture sanitarie lombarde: di questi 365 (il 9,27%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 61 croci, che portano il totale a 27.760 morti per coronavirus da quanto tutto è cominciato. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è pari al 5,5%: convenzionalmente l'epidemia è considerata sotto controllo quando il tasso non supera il 5%. Questi i nuovi casi per provincia: 571 a Milano di cui 254 in città, 481 a Brescia, 209 a Monza e Brianza, 184 a Varese, 177 a Como, 172 a Bergamo, 128 a Pavia, 109 a Mantova, 68 a Lecco, 46 a Cremona, 38 a Lodi, 37 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 140 Comuni. Nel dettaglio: