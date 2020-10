In 24 ore positivi al coronavirus 44 bresciani: i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 696 i nuovi casi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.934 tamponi processati (pari al 4,9%: solo un paio di giorni fa si era arrivati al 6,6%, come a maggio). Più della metà dei casi sono concentrati a Milano e provincia: 363 (di cui 184 in città), cui fanno eco i 52 casi di Varese, i 41 di Monza e i 31 di Pavia.

Coronavirus: i dati per provincia

Nelle altre provincie, 45 nuovi casi a Bergamo, 44 a Brescia, 34 a Lecco, 26 a Como, 11 a Lodi, 7 a Cremona, 4 a Sondrio e 3 a Mantova. Tre i decessi nelle ultime 24 ore (totale 16.988), mentre aumenta la curva dei ricoveri in ospedale: 32 ricoverati in più tra domenica e lunedì, di cui due in gravi condizioni (totale 50 in terapia intensiva) e 30 nei reparti ordinari (totale 463).

La situazione in provincia di Brescia

Nessun decesso nel Bresciano, l'ultimo il 10 ottobre, ma salgono a 651 le persone sottoposte a isolamento domiciliare obbligatorio. Dall'inizio di ottobre, e nel solo territorio di Ats Brescia, sono già 431 i nuovi casi positivi al coronavirus: più di tutto il mese di luglio, quasi come tutto agosto e ben oltre la metà dei positivi di settembre.

Segno che il sistema di tracciamento (per ora) funziona, e spesso riesce a intercettare il contagio prima che sia troppo tardi. Nel frattempo i dati raccontano di una decina di Comuni dove i contagi negli ultimi giorni non hanno mai smesso di crescere. Al di là del capoluogo, tra gli osservati speciali si segnalano Vobarno, Montichiari, Gardone Valtrompia, Ospitaletto e Vestone.

I nuovi casi Comune per Comune

Questi invece sono tutti i nuovi casi accertati, Comune per Comune, delle ultime 24 ore: 16 a Brescia, 3 a Montichiari, Poncarale e Vobarno, 2 a Gardone Valtrompia, un nuovo caso a Bagnolo Mella, Caino, Carpenedolo, Concesio, Gavardo, Lavenone, Leno, Nave, Nuvolento, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Rezzato, Roncadelle, San Gervasio Bresciano, San Zeno, Verolavecchia.