Quattro giorni senza decessi nel Bresciano, 35 Comuni sono "covid-free"

Quatro giorno consecutivo senza nuovi decessi, solo 24 casi nelle ultime 24 ore, e tre nuovi Comuni che entrane nell'elenco tra quelli "covid-free", cioè senza nuovi positivi negli ultimi 28 giorni. A poche ore dalla nuova zona bianca, i dati dell'andamento della pandemia nel Bresciano continuano a migliorare, e lo fanno più velocemente rispetto a quelli del resto della Lombardia (24 positivi ogni 100 mila abitanti contro i 26 della media regionale).

A fronte di 36.238 tamponi eseguiti e 24 nuovi casi, il tasso di positività nella nostra provincia resta allo 0,7%. A livello regionale sono 118 i ricoveri in terapia intensiva, 4 meno rispetto a venerdì, e 663 negli altri reparti (+3). 13 i decessi.

A livello nazionale, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di sabato 12 giugno 2021 registra 1.723 nuovi casi e 52 morti. Sono 212.966 i tamponi processati (antigenici e molecolari). Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto allo 0,9% di venerdì. Calano i ricoveri ordinari (-221, sono 3.655 in totale). Sono 25 le persone entrate in terapia intensiva con coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il totale dei ricoverati in rianimazione è di 574 persone, 23 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia:

69 a Milano;

38 a Bergamo;

35 a Varese;

33 a Monza;

24 a Brescia;

18 a Pavia;

7 a Como;

7 a Cremona;

6 a Sondrio;

4 a Mantova;

3 a Lecco;

2 a Lodi.

L'elenco completo dei Comuni Covid-free

I Comuni bresciani Covid-free, ovvero dove non si registra un nuovo caso di coronavirus da almeno 28 giorni, aumentano di due nelle ultime 24 ore: entrano Montisola, Sellero e San Felice del Benaco, ma esce Cedegolo dove si è registrato un nuovo positivo. Questo l'elenco completo, pubblicato dal Giornale di Brescia:

Acquafredda, Anfo, Barghe, Bassano Bresciano, Borno, Brandico, Casto, Cevo, Cimbergo, Gargnano, Irma, Lavenone, Limone, Losine, Lozio, Magasa, Monno, Montisola, Padenghe, Paisco Loveno, Paitone, Pertica Bassa, Prevalle, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, San Felice del Benaco, Sellero, Soiano, Temù, Tignale, Tremosine, Verolavecchia, Villachiara,Vione e Zone.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 19 Comuni. Nel dettaglio:

2 a Brescia, Desenzano, Sarezzo, Castenedolo e Nave;

1 a Montichiari, Lumezzane, Rezzato, Caste, Mella, Castegnato, Pisogne, Iseo, Pozzolengo, Bienno, Lograto, Pralboino, Barbariga, Sulzano e Cedegolo.

