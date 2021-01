Coronavirus: a Brescia 135 casi e 16 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Mancano più di 80 giorni alla primavera: probabilmente sarà quello il momento in cui (ri)cominceremo ad uscirne. Fino ad allora, resistere: anche se la curva sembra sempre meno stabile e sembra ormai assodata – almeno in Lombardia – la lenta risalita dei ricoveri in ospedale. Per non parlare delle vittime: a centinaia ogni giorno in tutta Italia, 54 anche tra lunedì e martedì in Lombardia, 16 in provincia di Brescia. Uomini e donne di età compresa tra i 77 e i 98 anni e che abitavano a Brescia, Adro, Castelmella, Chiari, Montichiari, Nave, Salò, Sarezzo e Vobarno.

La situazione negli ospedali

Ammonta a più 123 il saldo nei reparti Covid degli ospedali lombardi: questo significa che – ormai da più di qualche giorno – sono più gli ingressi che le uscite. Ad oggi si contano 4.107 pazienti Covid nei presidi della Lombardia, di cui 3.641 nei reparti ordinari e 466 (l'11,34%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 355 a Milano di cui 135 in città, 154 a Mantova, 144 a Varese, 135 a Brescia, 95 a Pavia, 54 a Como, 52 a Sondrio, 48 a Monza e Brianza, 39 a Lodi, 37 a Lecco, 26 a Bergamo e 7 a Cremona. I nuovi positivi sono 1.146, a fronte di 15.964 tamponi processati per una percentuale pari al 7,1%, in calo rispetto alla media degli ultimi giorni.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 66 Comuni. Nel dettaglio: