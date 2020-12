Coronavirus: 493 casi e 11 morti bresciani, i contagi Comune per Comune

Coronavirus: sono 2.736 i nuovi casi positivi in tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore (contro i 2.938 del giorno precedente e 2.093 di giovedì), a fronte di 29.153 tamponi processati per una media di positività del 9,3%, in leggero aumento rispetto all'8,9% di venerdì. L'incremento nella nostra provincia è stato importante, con 493 casi in più in un solo giorno, contro i 163 del giorno precedente.

85 i decessi sul territorio lombardo, 11 nella provincia di Brescia, residenti a Brescia, Bovezzo, Desenzano del Garda, Gavardo, Mazzano, Nave, Pozzolengo, Rovato, Sirmione e Toscolano Maderno.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia (tra parentesi il dato del giorno precedente): 854 (844) a Milano di cui 393 (299) in città, 109 (464) a Varese, 202 (315) a Como, 103 (239) nella provincia di Monza e Brianza, 195 (232) a Mantova, 242 (171) a Pavia, 493 (163) a Brescia, 174 (130) a Bergamo, 25 (104) a Lodi, 125 (77) a Sondrio, 65 (64) a Lecco e 69 (60) a Cremona.

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi nei Comuni di: