Covid, 6 bresciani morti e 576 nuovi casi: i contagi Comune per Comune

Il virus (forse) si sta avvicinando al picco, ma intanto continua a far paura: tra martedì e mercoledì è stato superato il massimo dei ricoverati in ospedale di aprile (oltre 29mila) e la triste conta dei morti si aggiorna con 623 decessi in tutta Italia, quasi come nei giorni più bui della prima ondata. Di questi 152 sono in Lombardia e 6 in provincia di Brescia:le due vittime più giovani avevano 54 e 64 anni, la più anziana oltre 90, e abitavano in città, a Rovato, a Prevalle e in Valle Camonica (Artogne e Darfo Boario Terme).

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 8.180 i nuovi positivi a fronte di 52.712 tamponi processati, per una percentuale del 15,5% (in calo rispetto agli ultimi giorni): sembra rallentare anche la pressione sugli ospedali, comunque elevatissima, con 281 nuovi ricoverati in 24 ore di cui 225 in buone condizioni (totale 6.907: sono pazienti con difficoltà respiratorie, polmoniti bilaterali o altro che necessitano di ospedalizzazione) e 56 gravi, in terapia intensiva (totale 764). Ad oggi ci sono 7.671 persone ricoverate per Covid solo negli ospedali lombardi.

Quasi 30mila ricoverati in Italia

In Italia, come detto, si è raggiunto è superato il picco di aprile: 29.444 pazienti ricoverati nei reparti ordinari, oltre il valore massimo del 4 aprile (29.010) e pari al 55% dei posti letto attualmente disponibili; le terapie intensive ospitano ad oggi 3.081 pazienti Covid, pari al 75,7% del picco del 3 aprile (7.121) e al 43% dei posti letto disponibili (7.121).

“Ogni giorno cerco segnali incoraggianti in ospedale, ma so che non ne posso ancora trovare – scrive Paolo Spada su Pillole di Ottimismo – I carichi sono enormi, e quand'anche il numero dei nuovi arrivi sarà uguale al giorno prima, e non più in aumento (ci siamo quasi) sarà comunque una sfida, perché si tratta del numero massimo di malati, in attesa della discesa, e il problema resta come gestirli, quali reparti aprire, quali altri medici e infermieri reclutare”. Sui numeri, scrive Spada, “ogni giorno un piccolo passo verso il picco dei contagi, che ormai è vicino: la curva si appiattisce ed è segno che gli sforzi stanno pagando”.

I contagi in Lombardia e a Brescia

I nuovi casi per provincia, in Lombardia: 3.148 a Milano di cui 1.149 in città, 958 a Como, 943 a Varese, 854 a Monza e Brianza, 576 a Brescia, 385 a Pavia, 248 a Mantova, 243 a Lecco, 193 a Cremona, 168 a Bergamo, 131 a Lodi e 63 a Sondrio. A Brescia nuovi contagi in circa 125 Comuni. Nel dettaglio: