Coronavirus: a Brescia 289 casi e 10 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

E' attesa in questi giorni una decisione sul futuro dell'Italia: la prossima mossa per tentare di contrastare il diffondersi del virus. Che dopo le feste è tornato a correre, anche se in Lombardia – così pare – i dati del contagio sono stabili, e dopo una settimana complicata (con un incremento che non si registrava dalla fine di novembre) sono tornati a scendere i ricoveri in ospedale. La nostra provincia con 289 casi è ancora la seconda più colpita dopo Milano: 10 i morti bresciani registrati nelle ultime 24 ore, uomini e donne di età compresa tra 58 e 92 anni che abitavano a Brescia, Alfianello, Bagolino, Lonato, Montichiari, Quinzano. Rodengo Saiano e Salò.

La situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 62 le vittime per Covid, che portano il totale a 25.849; sono invece 1.431 i nuovi casi positivi, a fronte di 13.356 tamponi processati per una percentuale pari al 10,7%, in calo rispetto ai dati di lunedì ma in linea con quanto rilevato negli ultimi giorni. Notizie dagli ospedali: il saldo è negativo, con 73 ricoverati in meno rispetto a lunedì, ma ancora 3.984 pazienti Covid nelle strutture lombarde, di cui 462 (l'11,6%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 434 a Milano di cui 142 in città, 289 a Brescia, 181 a Varese, 135 a Como, 75 a Bergamo, 74 a Monza e Brianza, 65 a Mantova, 46 a Cremona, 43 a Lecco, 29 a Pavia, 20 a Lodi e 6 a Sondrio. Nel Bresciano si contano nuovi contagi in oltre 110 Comuni. Nel dettaglio: