Coronavirus: a Brescia 795 casi e 3 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.434 i nuovi positivi in Lombardia, con 54 decessi: in provincia di Brescia 795 casi e 3 morti.

Boom di contagi nel Bresciano: sono 795 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, mai così tanti in un solo giorno. Anche se, riferisce Ats, la cifra potrebbe essere gonfiata dall'accumulo di qualche tampone arretrato. In ogni caso è la conferma, ma che si spera possa essere smentita nei prossimi giorni, di un trend al rialzo in realtà anticipato dai dati dell'ultima settimana e mezza: sono 2.851 i contagi in sette giorni, con una media di 407 casi al giorno in crescita del 12,6% sui sette giorni e del 9,4% sui sette giorni precedenti. Sono i numeri più alti del nuovo anno, e forse di sempre (ma nella prima ondata, ricordiamo, non si facevano i tamponi che si fanno oggi).

La situazione in Lombardia

Inevitabile allora che sia Brescia la provincia più colpita dal Covid tra mercoledì e giovedì. E la curva torna a salire anche in Lombardia, dopo un lungo stallo: 2.434 i positivi nelle ultime 24 ore, 12.745 negli ultimi sette giorni con una media di 1.821 casi al giorno, in crescita del 5,5% sui sette giorni e del 6,4% sui sette giorni precedenti.

Un po' di respiro arriva dai dati degli ospedali. Il saldo è negativo di 17 unità: questo vuol dire che ci sono stati meno nuovi ingressi che uscite e dimissioni. Ad oggi, comunque, sono 3.918 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie lombarde, di cui 368 (il 9,39%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati è pari al 5,8%: la soglia di rischio è convenzionalmente fissata al 5%.

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 795 a Brescia, 606 a Milano di cui 251 in città, 197 a Bergamo, 145 a Monza e Brianza, 133 a Pavia, 119 a Mantova, 105 a Lecco, 64 a Varese, 60 a Como, 57 a Cremona, 50 a Lodi e 41 a Sondrio. La triste conta dei decessi per coronavirus si aggiorna di altre 54 croci, di cui solo 3 in provincia di Brescia: una donna di Brescia (93 anni) e due uomini di Provaglio d'Iseo (81) e Roè Volciano (72).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 160 Comuni. Nel dettaglio:

116 a Brescia,

21 a Castrezzato e Rovato,

18 a Gussago e Mazzano,

17 a Gavardo,

15 a Leno e Lumezzane,

14 a Chiari e Ghedi,

13 a Concesio, Rezzato, Roccafranca e Travagliato,

12 a Bagnolo Mella, Montichiari e Torbole Casaglia,

11 a Flero e Sarezzo,

10 a Castenedolo, Dello, Salò e Urago d'Oglio,

9 a Bedizzole, Borgosatollo, Cazzago San Martino, Desenzano del Garda, Gardone Valtrompia, Ospitaletto e Palazzolo sull'Oglio,

8 a Calcinato, Capriano del Colle, Castelmella, Coccaglio, Nuvolera, Roncadelle, San Zeno Naviglio,

7 a Comezzano Cizzago e Corzano,

6 a Castegnato, Nave e Paratico,

5 a Breno, Capriolo, Lonato, Poncarale, Villa Carcina e Villanuova,

4 a Adro, Collebeato, Darfo Boario Terme, Offlaga, Padenghe, Passirano, Rudiano e San Felice,

3 a Berlingo, Cellatica, Erbusco, Gambara, Gargnano, Gottolengo, Manerba, Marcheno, Milzano, Monticelli Brusati, Montirone, Nuvolento, Orzinuovi, Preseglie, Rodengo Saiano, San Paolo e Tremosine,

2 a Botticino, Brandico, Calvagese, Calvisano, Carpenedolo, Cologne, Gianico, Iseo, Isorella, Lograto, Pertica Alta, Polaveno, Pontevico, Prevalle, Puegnago, Sabbio Chiese, Seniga, Verolanuova e Verolavecchia,

1 a Acquafredda, Alfianello, Artogne, Bagolino, Berzo Demo, Bione, Borgo San Giacomo, Bovegno, Bovezzo, Caino, Capo di Ponte, Castelcovati, Cerveno, Cevo, Cividate Camuno, Collio, Edolo, Esine, Fiesse, Lodrino, Maclodio, Mairano, Montisola, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Pavone Mella, Pian Camuno, Pompiano, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, Saviore dell'Adamello, Sirmione, Sonico, Toscolano Maderno, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Visano, Vobarno e Zone.