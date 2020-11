Coronavirus: a Brescia 319 casi e 5 morti, i contagi Comune per Comune

La tregua è finita: anche a Brescia si torna a morire di Covid. Dai primi di novembre ad oggi, in dieci giorni esatti, sono già 24 le vittime bresciane del coronavirus: cinque nelle ultime 24 ore, tutti con più di 74 anni – la più anziana ne aveva addirittura 98 – e che abitavano a Comezzano Cizzago, Lonato, Mazzano, Montichiari e Prevalle. In tutta la Lombardia si contano 129 decessi, sono invece 580 in tutta Italia: sono 42mila i morti ufficiali da quando tutto è cominciato, oltre 18mila in Lombardia.

In 24 ore più di 300 ricoverati

Record di tamponi nella nostra regione: ne sono stati processati 47.194, con 10.995 positivi riscontrati (pari al 23,2%, in linea con gli ultimi giorni). Sono quasi 7mila le persone guarite o dimesse in un solo giorno, ma non si allenta la pressione sugli ospedali: più di 300 i nuovi ricoveri anche tra lunedì e martedì, di cui 268 in buone condizioni (che, ricordiamo, significa non in pericolo di vita ma comunque in ospedale per difficoltà respiratorie, polmoniti bilaterali o altro) e 38 in terapia intensiva. Ad oggi sono 6.682 i pazienti Covid nei reparti ordinari e 708 nelle terapie intensive.

La situazione in Lombardia e in Italia

I nuovi casi per provincia: 3.336 a Milano di cui 1.339 in città, 3.081 a Varese, 1.356 a Como, 860 a Monza e Brianza, 407 a Bergamo, 331 a Mantova, 319 a Brescia, 307 a Pavia, 274 a Lecco, 152 a Sondrio, 107 a Lodi. Come riporta Pillole di Ottimismo, in tutta Italia sono 35.098 i nuovi positivi su 217.758 tamponi (16,1%) e 129.814 persone testate (27.04%): 394 positivi ogni 100mila abitanti, peggio di Spagna (301) e Gran Bretagna (239) ma meglio di Francia (479), Austria (413) e Belgio (661). In Lombardia sono 597.

Si contano attualmente 28.633 pazienti ricoverati in reparto, pari al 98,7% del valore di picco del 4 aprile scorso, 29.010: probabilmente verrà superato già tra mercoledì e giovedì. Il tasso di occupazione è pari al 53%, su un totale di 53.752 posti letto disponibili. I pazienti in terapia intensiva sono complessivamente 2.971, pari al 73% del massimo valore raggiunto (4.068, 3 aprile) e al 42% del totale dei posti disponibili (7.121).

I nuovi contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia nuovi casi in circa 90 Comuni. Nel dettaglio: