Coronavirus: a Brescia 522 casi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

La probabile onda lunga delle feste di Natale continua a farsi sentire, anche in Lombardia: sono 3.267 i nuovi positivi tra sabato e domenica, a fronte di 25.011 tamponi processati per una percentuale pari al 13%, in rialzo rispetto alla media degli ultimi giorni. Nel Bresciano sono 522 i casi, terza provincia dopo Milano e Varese: come tutte le domeniche non sono disponibili, nello specifico, i dati sui decessi, ma sono ancora 59 i morti Covid nelle ultime 24 ore (totale 25.787 dall'inizio dell'epidemia).

La situazione negli ospedali

Ma le cattive notizie arrivano (anche) dagli ospedali, dove dalla scorsa settimana pare definitiva l'inversione di tendenza: dopo il picco raggiunto nella seconda metà di novembre – 9.250 pazienti Covid solo negli ospedali lombardi – il carico ospedaliero era stato in calo costante. Ma dal 3 al 10 gennaio il saldo è stato positivo, ovvero più ingressi che uscite per un totale di 249 unità. E anche tra sabato e domenica il saldo è di 24 ricoverati in più.

I nuovi casi per provincia

Ad oggi sono 4.057 i ricoverati per coronavirus negli ospedali della Lombardia, di cui 459 in gravi condizioni in terapia intensiva (l'11,3% del totale). Questi i nuovi casi per provincia: 594 a Milano di cui 194 in città, 541 a Varese, 522 a Brescia, 423 a Como, 214 a Monza e Brianza, 206 a Pavia, 195 a Bergamo, 190 a Mantova, 116 a Lecco, 78 a Sondrio, 42 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 140 Comuni. Nel dettaglio: