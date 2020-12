Coronavirus: 231 casi e 9 morti bresciani, i contagi Comune per Comune

Coronavirus: sono 2.093 i nuovi casi positivi in tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 24.229 tamponi processati per una media dell'8,6%, in linea con gli ultimi giorni: tornano a salire i decessi, quasi 900 in Italia e 172 nel solo territorio lombardo. Di queste 9 erano bresciane, di età compresa tra gli 82 e i 96 anni: 4 abitavano a Brescia, gli altri ad Azzano Mella, Gavardo, Polaveno, Rezzato e Villa Carcina. Dall'inizio dell'epidemia sono più di 3mila i decessi Covid in provincia di Brescia.

Coronavirus: la situazione negli ospedali

La situazione negli ospedali è in miglioramento, ma è comunque da tenere d'occhio. Tra mercoledì e giovedì infatti sono ben 80 pazienti sono stati dimessi o trasferiti dalle terapie intensive, ma ne sono entrati 62: il saldo è negativo (-18) ma non per questo la gente non viene più ricoverata in ospedale per coronavirus. Il saldo complessivo è di 132 pazienti Covid in meno nelle strutture sanitarie lombarde. Ad oggi, comunque, si contano ancora 6.361 ricoverati, di cui 748 (11,75%) in gravi condizioni.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 632 a Milano di cui 334 in città, 275 a Varese, 231 a Brescia, 182 a Pavia, 176 a Monza e Brianza, 130 a Como, 120 a Mantova, 93 a Lodi, 79 a Bergamo, 54 a Lecco, 50 a Cremona, 17 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 100 Comuni. Nel dettaglio: